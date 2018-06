Na TV Estadão, falo da Síria; e assistam ao documentário Returno to Homs

OS COMENTÁRIOS VOLTARAM PARA O WORDPRESS. MAS O BLOG ENFRENTA ALGUNS PROBLEMAS TÉCNICOS QUE DEVEM SER SOLUCIONADOS EM BREVE. PEÇO DESCULPAS

Hoje, em vez de escrever sobre a Síria, decidi comentar na TV Estadão. Pois é, além do Globo News Em Pauta, da Rádio Estadão 92.9 FM, do blog e da coluna no Estadão Noite, também tenho os comentários na TV Estadão. Espero que gostem. Falo das três “frentes” da Guerra da Síria hoje – Conselho de Segurança da ONU em NY, negociações em Genebra entre regime e oposição e trégua em Homs, esta cidade de onde vieram tantos brasileiros. Falando em Homs, recomendo também o documentário Return to Homs. O trailer segue abaixo

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

