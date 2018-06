Não adianta apenas ser cool para ser premiê de Israel

no twitter @gugachacra

Israel deve tomar cuidado com políticos que querem apenas falar dos problemas domésticos do dia a dia, como Yair Lapid, o candidato “cool”. O ideal é votar em quem se preocupa também com assuntos de segurança e de política internacional. Afinal, os israelenses vivem um país pequeno na vizinhança mais complicada do mundo.

Querer fingir que não existe um conflito com os palestinos, ignorar a questão iraniana, não tocar no distanciamento egípcio, evitar abordar a guerra civil na Síria, as ameaças do Hezbollah no Líbano e a derrocada do rei Abdullah na Jordânia demonstra ignorância ou despreparo.

Os israelenses deveriam optar por figuras sérias. Goste deles ou não, premiês de Israel tiveram nomes como Ben Gurion, Golda Meir, Yitzhac Rabin, Menachem Begin, Ariel Sharon, Ehud Barak e Benjamin Netanyahu. Se Lapid quiser ser um deles, trate de encarar os problemas fora (e dentro) das fronteiras com seriedade.

