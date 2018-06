Não há guerra do EUA x Islã, mas uma guerra de TODO O MUNDO x ISIS

Barack Obama estava correto na ONU. O confronto da coalizão dos EUA contra o ISIS (também conhecido como Grupo Estado Islâmico e Daesh) não é uma guerra entre a civilização ocidental contra a civilização islâmica. É uma guerra do mundo todo, apoiada por absolutamente todos os países de maioria islâmica do planeta e por democracias ocidentais, contra uma organização ultra radical que adota uma visão ultra extremista do islamismo e que tem como principais vítimas os próprios muçulmanos, sejam eles sunitas ou xiitas, além de minorias como os cristãos e os yazidis.

Rússia, Irã, o regime de Assad, o governo do Iraque e o Hezbollah combatem o ISIS há anos. Os EUA, em uma coalizão com o apoio de países árabes e de nações ocidentais, começou a combater o ISIS há algumas semanas. No Iraque, inclusive, os EUA agem em coordenação com o Irã. No Líbano, os EUA agem em coordenação com o Hezbollah, como mostra reportagem do New York Times. Na Síria, embora não oficialmente, os EUA agem em coordenação com Assad.

EUA, Rússia, Irã, Assad, Hezbollah, Israel, Turquia e todos os países árabes, sejam eles democráticos, como o Líbano e a Tunísia, ou ditatoriais, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, são inimigos do ISIS.

