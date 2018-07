Nem todo hispânico nos EUA liga para imigração

– No rádio Estadão/ESPN, às 18h20, comento as ELEIÇÕES AMERICANAS

Julian Castro, prefeito de San Antonio (Texas), incendiou ontem a Convenção Democrata em Charlotte com o seu discurso de ontem, falando da história da imigração da sua família (embora ele não seja fluente em espanhol). Dias antes, em Tampa, na Convenção Republicana, Marco Rubio, senador pela Flórida, confirmou também que é um dos maiores oradores dos Estados Unidos atualmente e com potencial de um dia chegar à Casa Branca.

Além de carismáticos e jovens, os dois são hispânicos. Mas as semelhanças entre eles não vão além disso. Os dois adotam posições distintas para economia e temas sociais, embora não esteja claro como pensam em política externa.

Na verdade, ambos representam os hispânicos, mas de forma diferente. Quando ouvimos esta palavra, costumamos achar que se trata de um grupo que vota de forma homogênea. Mas não vota. Há distinções de classe social, educação e, também, origem.

Cubanos e porto-riquenhos não enfrentam o drama de não ter documentos ou da imigração ilegal. Os primeiros têm asilo político imediato assim que pisam em terra firme. Os outros são cidadãos americanos desde o nascimento. Acabam levando em conta outros assuntos, como economia, e pendem para os republicanos. Rubio, por exemplo, tem pais de Cuba.

Já mexicanos e centro-americanos são bem mais sensíveis aos temas imigratórios. Tendem a ser democratas. Castro, no caso, é filho de mexicanos.

