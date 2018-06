Netanyahu está certo ao chamar de “cínico” Rowhani, o novo presidente do Irã?

Meu comentário sobre os discursos de Obama e Rowhani no Globo News Em Pauta

Obs, Devido à presença da Dilma em NY, não pude atualizar o blog como queria nos úlltimos dois dias. Peço desculpas

O novo presidente do Irã, Hassan Rowhani, embora duro em alguns pontos de seu discurso, claramente abriu as portas para uma negociação com os Estados Unidos e os outros membros do Sexteto. Repetiu que seu país não pretende desenvolver armamentos nucleares, assim como havia feito em entrevistas na última semana.

Barack Obama, presidente dos EUA, quer dar uma chance para negociação. Este talvez seja o momento, desde os anos 1990, quando Khatami e Clinton estavam no poder, que americanos e iranianos estejam mais próximos. John Kerry, secretário de Estado, deve comandar as negociações com o chanceler iranianos nos próximos dias.

Israel, porém, prefere manter a cautela. Avalia como cínico o novo presidente iraniano e chega classificá-lo como especialista em relações públicas. Os israelenses exigem ações e não palavras apenas. O Irã, por sua vez, prefere agir mediante negociações, e não unilateralmente, devido a pressões.

Na avaliação de vocês, Netanyahu está correto ou errado na sua avaliação do novo líder iraniano?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

