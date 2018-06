O democrata Barack Obama foi o grande beneficiado pela Super Terça Republicana

no twitter @gugachacra

Mesmo sendo democrata, Barack Obama foi o grande vitorioso da Super Terça republicana realizada ontem. Nenhum dos candidatos pode se proclamar vencedor e as primárias para definir o adversário do presidente nas eleições de novembro deve prosseguir por semanas ou até mesmo meses.

Mitt Romney, favorito para ser o escolhido pelos republicanos, sem dúvida aumentou ainda mais a sua vantagem no total de delegados. Também venceu ao menos cinco Estados, incluindo Ohio, considerado o mais importante em disputa ontem.

Ao mesmo tempo, Romney conquistou a vitória em Ohio por uma margem de 1 ponto percentual, gastando o quíntuplo de todos os seus rivais combinados. Como foi governador de Massachussetts, sua vitória no Estado era obrigatória. Vermont tem viés moderado e Idaho, pouca relevância. Para completar, na Virgínia, o ex-senador da Pennsylvania Rick Santorum e o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich ficaram de fora por questões burocráticas.

Santorum, por sua vez, apesar do bom desempenho em Ohio, não conseguiu a primeira colocação e isso é o que interessa. Também enfrenta enormes obstáculos em Estados mais moderados, indicando que sua candidatura entre independentes é inviável. Por outro lado, conquistou vitórias expressivas em Tennessee, Oklahoma e Dakota do Norte que o ajudam a se manter nas primárias.

Gingrich levou apenas a Geórgia, onde fez sua carreira política. Nos outros Estados, teve desempenho fraco. No entanto terá vantagem de disputar prévias em Estados sulistas na próxima semana, com chance de ganhar momentum. Mesmo assim, é carta fora do baralho e apenas serve para atrapalhar Santorum, dividindo o voto conservador.

O libertário Ron Paul, que apostou todas as suas fichas no cáucus da Dakota do Norte, acabou ficando sem nenhuma vitória. Seu objetivo, porém, é seguir propagando a sua mensagem e, comparado a 2008, sua performance tem melhorado.

No fim, quase todos analistas concordam que Romney será o vencedor. Mas quanto mais tempo demorar a definição, mais frágil fica a candidatura do ex-governador de Massachusetts. O beneficiado, claro, é Obama. Pelo menos no médio prazo. Afinal, a partir de setembro, todos esquecem as brigas das primárias. O próprio presidente sabe bem disso depois de sua luta para derrotar Hillary Clinton quatro anos atrás.

