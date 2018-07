O Egito está em transição para um novo regime militar?

no twitter @gugachacra

A Suprema Corte do Egito foi toda apontada durante o regime de Hosni Mubarak e claramente representa os interesses das Forças Armadas do Egito. Sua decisão de dissolver o Parlamento indica um temor de que a Irmandade Muçulmana tenha muito controle sobre o futuro do país caso seu candidato a presidente, Mohamed Morsy, vença as eleições neste fim de semana.

Esta decisão certamente aumentará a instabilidade no Egito e é um revés para o processo democrático. Cada vez mais, os militares parecem estar dispostos a manter o poder nos moldes do antigo regime, com a diferença de não ter a figura de Hosni Mubarak, condenado à prisão.

Os militares sabem ainda que a população está dividida. Parte votou na Irmandade Muçulmana e em candidatos salafistas, que conseguiram a maioria do Parlamento. Outra parte, porém, teme justamente o fortalecimento destes islamitas e preferem uma mão mais dura dos militares que garanta a segurança e impeça o que, na visão deles, seria um Estado islâmico mais conservador.

Para completar, existe uma cansaço com a revolução e muitos egípcios não agüentam mais interrupções no cotidiano com os protestos. Esta insatisfação certamente será usada pelos militares.

Na avaliação de Hani Sabra, analista de risco político da Eurasia, mesmo depois da votação, existe o risco de golpe tanto caso o candidato dos militares, Ahmed Shafik, ou o da Irmandade vencer.

Na primeira alternativa, as Forças Armadas assumiriam o poder se protestos se intensificarem se a vitória de Shafik for vista como fraude. Na segunda, se Morsy tentar se impor se for o ganhador. De qualquer forma, o certo é que 17 meses depois da queda de Mubarak, o Egito ainda está distante da democracia e a transição pode ser agora para um novo regime militar.

