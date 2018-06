O estupro da americana e a imagem do Brasil pré-Copa

Veja o meu comentário sobre a CRISE NA COREIA DO NORTE no Jornal das Dez e sobre a GREVE DE FOME EM GUANTANAMO no Globo News Em Pauta

O estupro da jovem americana no Brasil repercutiu muito nos Estados Unidos, como vocês podem ler nesta matéria do New York Times ou nesta da Associated Press. Normalmente, notícias de crimes ganham maior destaque do que melhoria na segurança e a imagem do país se deteriora. O mesmo ocorreria se uma brasileira fosse estuprada no Egito, para usar uma comparação. Em vez de pensarmos nas pirâmides, pensariamos na violência. Um americano, em vez de pensar em Ipanema, passa a ter medo de ser assaltado.

Apesar de estarmos a apenas 14 meses da Copa do Mundo e os brasileiros serem um povo hospitaleiro, o Brasil ainda não é um país receptivo para estrangeiros. Os aeroportos são precários mesmo se comparados a nações emergentes, poucos falam inglês e outros idiomas, a sinalização para quem não sabe português é péssima, o transporte público confuso, os preços caros e, para completar, há uma enorme falta de segurança.

Imagine chegar ao Galeão sem falar português? De verdade, qual seria a sensação? Você se sentiria mais próximo de alguém desembarcando em Washington ou de alguém desembarcando em Moscou?

Um ato parecido na Índia fez despencar em 30% o número de turistas estrangeiras no país. Uma americana, depois do estupro no fim de semana, certamente pensará duas vezes antes de viajar ao Brasil.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

