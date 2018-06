O fantástico comercial “Don’t go to Lebanon” te convencerá a ir para o Líbano no próximo voo

Nações do Golfo e também os Estados Unidos alertaram seus cidadãos a não visitarem o Líbano. O risco seria a segurança para seus habitantes, embora as vítimas de atentados terroristas no Líbano em um ano sejam equivalente às de um fim de semana em uma capital brasileira. Turistas de outros países, inclusive brasileiros, também ficaram receosos de ir a este país que é mais perfeita mistura do Ocidente com o Oriente.

Os libaneses, para contornar o problema, decidiram apelar para a criatividade. E o Ministério do Turismo fez este espetacular comercial “Don’t Go to Lebanon”. Vale a pena assistir. Como provavelmente você irá querer comprar uma passagem no final, saiba que não há voos diretos do Brasil, mas você pode voar via França, Alemanha, Turquia, Qatar, Emirados Árabes e Etiópia, que tem conexão com São Paulo e/ou Rio. Não pode ter o passaporte com o carimbo de Israel – esta é uma forma de protesto do governo libanês pela ocupação de Ghajjar e das Fazendas de Shebaa (eu sei que alguns dirão que é território sírio, mas o Assad me disse em entrevista em 2010 que a área é libanesa). Ao contrário do que dizem, judeus podem visitar normalmente o Líbano e conheçam alguns que já foram e outros que moraram em Beirute.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

