O histórico dia em que o Santo André é capa do NY Times e um brasileiro joga contra o Yankees

Pode parecer um detalhe, mas hoje é um dia marcante para a história do esporte brasileiro e americano. O New York Times estampou na capa de seu caderno de Esportes a epopéia de Adrian Melville, formado em Princeton, a universidade de Einstein, que decidiu vir ao Brasil aprender a jogar futebol (o soccer) no Santo André.

Na noite de ontem, Yan Gomes, nascido em São Paulo, foi o primeiro brasileiro a jogar na Major League Baseball, ou o campeonato americano de basebol. De cara, este jovem de 24 anos enfrentou o Yankees, maior time dos Estados Unidos e do mundo.

Finalmente o preconceito bobo dos brasileiros com o basebol é deixado de lado. E os americanos faz tempo que começaram a admirar o nosso futebol. Com a TV a cabo e o videogame, uma nova geração cresce nos dois países interessada nos dois esportes.

São cada vez mais comuns os brasileiros que, como eu, tem um time no futebol e outro no basebol. Sou Palmeiras e Yankees. Nos EUA, há muitos que se dividem entre equipes como o Red Sox e o Manchester United, A febre Neymar pode até criar alguns santistas em Ohio. Não duvidem disso.

E, se vocês ainda têm preconceito com o basebol, pensem em uma disputa de pênaltis. Sabemos que alguns goleiros são melhores, como o Marcos. Jogadores como o Branco batiam forte na bola. Outros a colocavam, como o Marcelinho. No basebol é similar. Os arremessadores e os rebatedores têm as suas características e isso gera toda a emoção. Existem ainda as posições defesa. De verdade, assistam na TV. Mas antes vejam as regras. Certamente, comprarão uma camisa do Yankees quando vierem a Nova York.

