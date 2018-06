O Irã já ofereceu até desarmar o Hezbollah e reconhecer Israel, mas Bush disse não

no twitter @gugachacra

Em 2003, depois de os EUA derrubarem Saddam Hussein, no Iraque, e o Taleban, no Afeganistão, o regime do Irã, através do embaixador da Suíça em Teerã, fez a seguinte proposta à administração de George W. Bush, segundo o professor Trita Parsi em seu livro “A Single Roll of Dice”, sobre a diplomacia do governo Obama

– Fim do apoio ao Hamas e ao Jihad Islâmico e pressão para eles suspenderem os ataques a Israel

– Desarmamento do Hezbollah, transformando o grupo libanês apenas em um partido político

– Assinatura do Protocolo Adicional do Tratado de Não Proliferação Nuclear (nem mesmo o Brasil é signatário)

– Liberdade de inspeções intrusivas em seu programa nuclear

– Cooperação no combate à rede terrorista Al Qaeda

– Apoio na estabilização do Iraque

– Reconhecimento de Israel nas fronteiras pré-1967 e normalização das relações entre os dois países

Em troca, o Irã queria

– Envio de membros do Mujahedin-e Khalq, uma organização anti-Irã considerada terrorista pelos EUA (os iranianos enviariam membros da Al Qaeda em troca)

– Fim das sanções no longo prazo (isso mesmo, não precisava ser imediatamente)

– Direito de o Irã ter acesso a tecnologia nuclear, biológica e química para fins não militares

– Reconhecimento dos interesses geopolíticos do Irã na região

Colin Powell, então secretário de Estado, e uma série de membros do governo Bush apoiaram o acordo. Mas prevaleceu no fim a posição do vice-presidente Dick Cheney e do então secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, que foram contra. Eles disseram que não negociam nada com o regime dos aiatolás

Depois de os EUA dizerem não,

– o Irã elegeu o extremista Mahmoud Ahmadinejad, no lugar do reformista Mohamad Khatami

– o Hezbollah travou uma guerra contra Israel

– o Hamas dominou Gaza e mantém ataques de foguetes diários contra os israelenses

– o Iraque entrou em guerra civil e milhares de americanos morreram

– o Irã seguiu em direção das armas nucleares

– o conflito entre israelenses e palestinos ainda não tem solução

Honestamente, não havia uma proposta melhor do que esta iraniana. E, detalhe, esta era a oferta inicial. Os americanos poderiam barganhar

