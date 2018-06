O mundo de Obama e Romney é o Oriente Médio

O mundo do presidente Barack Obama e de seu rival Mitt Romney poder ser resumido pelas vezes que os países do mundo foram citados no último debate. Notem que o encontro ocorreu em meio à gigantesca crise européia e uma guerra às drogas no México que já deixou 60 mil mortos, o dobro da Síria, com a diferença de ser na fronteira americana

Irã – 35

Israel – 33

Síria – 29

Iraque – 18

Líbia – 13

Rússia- 10

Afeganistão – 7

China – 5

Arábia Saudita – 2

Turquia -2

Coréia do Norte – 1

Grécia – 1

França -1

Grã Bretanha – 0

Palestina – 0

Brasil – 0

México – 0

Alemanha – 0

Canadá – 0

Índia – 0

África do Sul – 0

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios