Nova briga – O Papa Copta versus o presidente Morsi

Leia os últimos posts

PRECISARÁ HAVER DISPAROS PARA NEGOCIAREM NA COREIA DO NORTE

HAMAS RASPA O CABELO DE JOVENS EM GAZA

NOVO PREMIÊ DO LÍBANO REDUZ RISCO DE GUERRA CIVIL

O Papa copta, Teodoro II, acusou o presidente do Egito, Mohammad Morsi, de não agir para coibir os ataques contra os cristãos egípcios. Embora os coptas estivessem longe de viver bem nos anos da ditadura de Hosni Mubarak, o cenário se deteriorou acentuadamente desde a chegada da Irmandade Muçulmana ao poder no Cairo com o crescimento de casos de violência contra os seguidores do cristianismo no país.

Os coptas correspondem a cerca de 10% da população do Egito, majoritariamente muçulmano sunita – praticamente não há xiitas no país. Entre os cristãos, nove em cada dez segue o braço oriental dos coptas, tendo Teodoro II como Papa, enquanto um décimo aceita a autoridade do Vaticano.

Vale lembrar que as ações contra os cristãos no Egito são cometidas por alas extremistas, ligadas aos salafistas e à Irmandade Muçulmana. Enorme parcela da população egípcia, religiosa ou secular, condena duramente os ataques aos coptas e não se sente representada pelo presidente Morsi, como podemos ver em constantes protestos no Cairo e outras cidades.

O presidente dos EUA, Barack Obama, assim como seus aliados europeus, se mantém calado diante dos ataques aos cristãos na Primavera Árabe. O país que mais se posiciona em defesa do cristianismo tem sido a Rússia.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios