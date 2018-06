Al Qaeda domina o mais poderoso grupo anti-Assad na Síria

Vejam meus comentários sobre IRÃ e sobre a COREIA DO NORTE no Jornal das Dez da Globo News

Não existe mais discussão. O principal grupo armado da oposição a Bashar al Assad na Síria, conhecido como Frente Nusra, declarou lealdade à Al Qaeda e prega abertamente a destruição de Israel. Não é surpresa para quem acompanha a guerra civil síria. Mas deixa claro que os defensores de um apoio armado aos rebeldes precisam pensar muito antes de agir. Basta ver o que aconteceu no Afeganistão nos anos 1980. A chance de se repetir em escala pior em Damasco é imensa.

Verdade seja dita, a administração de Barack Obama nunca caiu no conto das facções militares da oposição da Síria. Washington pode ser contra Bashar al Assad por seus crimes contra a humanidade, mas vê com enorme ceticismo os rebeldes armados que lutam contra o regime. Especialmente porque os melhores resultados no campo militar vem de ações terroristas realizadas pela Frente Nusra.

Conforme escrevi aqui outro dia, os sírios hoje, mesmo sonhando com a democracia, estão no meio de um conflito envolvendo uma das mais sanguinárias ditaduras do século 21 e uma oposição armada que inclui facções ligadas a uma rede terrorista responsável pela morte de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Honestamente, a Síria de hoje é pior do que o Líbano dos anos 1980.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

