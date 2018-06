O que acontecerá se a oposição tomar Damasco?

Faz algum tempo que não falo da Síria. Mas vamos a um cenário. A oposição tem se fortalecido e conseguindo vitórias militares. Estas, embora importantes, ainda são insuficientes para derrubar o regime. Em Aleppo, ninguém é o vencedor. Áreas próximas à fronteira da Turquia e do Iraque passaram para as mãos dos rebeldes porque o governo optou por remover suas tropas para regiões vistas como fundamentais, incluindo Damasco.

Os opositores podem lançar uma ofensiva contra a capital. Será uma batalha longa e dificílima, assim como em agosto, quando as forças de Assad conseguiram repeli-las. É provável que o regime consiga defender mais uma vez Damasco.

Uma segunda opção seria a capital se transformar em um campo de batalha como Aleppo. Neste caso, a Síria não seria mais um Estado. O regime deixaria de existir propriamente sem Damasco. As forças de Assad, especialmente os alauítas, rumariam para o Mediterrâneo, onde a oposição é fraca. Em cidades como Tartus e Lataquia, montariam uma espécie de mini-Estado alauíta-cristão, conectado ao mundo por mar e pela fronteira com o Líbano.

Os opositores, aos poucos, começariam a lutar entre si em Damasco, Aleppo e outras partes do país, com mais milhares de mortos. Existirá no mapa o nome Síria, mas não na prática. Vilas e regiões serão controladas por diferentes facções, incluindo algumas extremistas. Em Damasco, cada bairro terá uma milícia no poder. Os EUA e seus aliados europeus tentarão seguir com o apoio aos opositores no exílio. Estes, naturalmente, não desfrutam de suporte de quem está arriscando a vida no dia a dia lutando contra o regime.

Resumindo, independentemente da queda de Assad, a guerra civil na Síria não terminará no médio prazo. É impossível saber como será no longo prazo.

