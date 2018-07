O que deve acontecer na Síria

Apesar dos recentes atritos na fronteira Israel-Síria, o conflito será focado mais na divisa entre o território sírio e turco. Cada vez mais, a Turquia é arrastada para uma guerra. Seu premiê, Recep Tayyp Erdogan, não deve arriscar, mas pode chegar um momento em que o envolvimento das forças de seu país seja inevitável.

Neste cenário, a OTAN iria decidir pela intervenção com o argumento de que um de seus membros foi atacado. Uma ampla operação aérea seria iniciada, especialmente agora, com o fim das eleições americanas. Mas apenas tropas turcas teriam o ônus de entrar dentro da Síria e, provavelmente, assumir o controle de áreas próximas à fronteira.

A guerra civil prosseguirá por tempo indeterminado. A oposição se sentirá fortalecida dentro da Síria, embora extremamente dividida e com aumento dos choques entre as diferentes facções. O Conselho Nacional Sírio continuará sem peso interno porque ninguém que está lutando em Aleppo respeitará alguém morando em Paris.

Bashar al Assad não cairá facilmente pois conta ainda com apoio suficiente interno e externo, especialmente do Iraque e do Irã, além das minorias alauíta, cristã e druza. Ao mesmo tempo, corre elevado risco de ser traído e morrer assassinado em um atentado.

