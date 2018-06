O que é pior, o Egito pós-Mubarak ou a Líbia pós-Kadafi?

O Egito hoje é um regime ainda mais autocrático e repressivo do que nos tempos de Hosni Mubarak, inocentado na Justiça neste fim de semana. Mas, de fato, Sissi tem uma popularidade bem superior ao ex-ditador.

A Líbia, depois da queda de Muamar Kadafi, se transformou em terra de ninguém, com Trípoli nas mãos de organizações ligadas à Al Qaeda, o ISIS controlando algumas áreas e o governo reconhecido pelo exterior operando de uma cidade perto da fronteira com o Egito, a milhares de quilômetros da capital.

A Tunísia se tornou democrática, tem um Parlamento comandado pelos seculares, com uma oposição mais religiosa organizada, e terá um presidente em breve. Sem dúvida, avançou em relação aos tempos de Ben Ali

O Marrocos deu passos discretos em direção a uma monarquia constitucional e soube conter o radicalismo existente em outros países da região

A Argélia passou pelo que a Síria e o Iraque passam hoje nos anos 1990. No fim, a ditadura militar se consolidou, mas o país ainda enfrenta problemas com o radicalismo e está distante de ter liberdades democrático. Seu líder já passou dos 80 anos e não está claro como será a sucessão

