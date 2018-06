O que esperar de uma guerra que tem Hezbollah de um lado e Al Qaeda do outro?

O relatório da ONU elaborado por Paulo Sérgio Pinheiro confirma o que falo há meses aqui no blog. O conflito na Síria não envolve de um lado uma força democrática opositora buscando derrubar um regime ditatorial que reprime com violência. Trata-se, hoje, de um conflito sectário.

Os opositores sírios são majoritariamente muçulmanos sunitas, apesar de haver alas laicas. A influência de grupos salafistas, muitos ligados à Al Qaeda, aumentou.

Já o regime mantém, além de suas Forças Armadas, milícias alauítas, cristãs e druzas e conta com o apoio do Irã, do Iraque e do Hezbollah. Curdos e palestinos também estão se armando, embora sem necessariamente estarem ao lado de Bashar al Assad ou de opositores.

Não há bonzinho na Síria. Os dois lados são ruins. Não tem jeito. Acabou. Todas as soluções propostas para resolver o conflito fracassarão. A única alternativa é esperar até surgir um novo equilíbrio, seja ele qual for. Pode ser o desmantelamento do país, um Estado islâmico, uma democracia sectária como no Líbano ou uma nova ditadura secular, talvez até mesmo controlada por Assad. Mas ainda não chegamos neste ponto. Muitos massacres ocorrerão e milhares de pessoas morrerão.

Os EUA, França, Rússia, Brasil, Arábia Saudita e Irã não podem fazer absolutamente nada. Aliás, até podem, não jogando mais lenha na fogueira e tentando evitar que o conflito atinja, como já atinge, o Líbano e a Jordânia. A Turquia é forte e tem como se defender.

