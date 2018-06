O que ocorreria se o Brasil tivesse divisões sectárias como o Líbano?

Desculpem os problemas técnicos com a mudança no blog. Não consigo moderar nem publicar comentários. Comentem no meu Facebook, aberto para seguidores (Guga Chacra)

Nesta minha viagem ao Líbano, encontrei uma nação bem mais otimista do que nas últimas vezes que estive aqui, em junho e novembro do ano passado. Em ambas, especialmente na primeira, havia um enorme temor de a Guerra da Síria provocar um conflito civil também no território libanês.

Não que a situação atual esteja boa. Ainda há mais de 1 refugiado, sírio ou palestino, para cada cidadão libanês. A Síria continua em guerra, embora com Assad avançando cada vez mais. Ao sul está Israel, ainda um inimigo. E os libaneses, desde o mês passado, não têm presidente porque as facções políticas no Parlamento, com membros cristãos em todas, não chegaram a um acordo para eleger o novo líder do país – as eleições parlamentares são democráticas e os deputados votam para presidente.

Mas o Líbano, hoje, pensa, acima de tudo, em Copa do Mundo. Há bandeiras espalhadas por todo o país. O Brasil, claro, é disparado o mais popular. Seria como o Flamengo no Rio ou o Corinthians em São Paulo. Pesa tanto sermos pentacampeão como também a enorme comunidade libanesa no Brasil. Depois de nós, vem os alemães (preferidos pelos xiitas) e, em uma escala menor, Argentina, Itália, França, Espanha e Argélia. Haverá telões espalhados por todo o país. A expectativa é de que a Copa gere um crescimento de 35% no movimento dos bares e restaurantes.

No Brasil, aparentemente, aos poucos, as pessoas começam a se empolgar com a Copa. Mas, ao compartilhar um entrevista da Dilma para o New York Times hoje no meu Facebook, vi comentaristas discutindo pesadamente a favor e contra a presidente. Não foi a primeira vez. Mas hoje o sentimento em defesa e contra o PT atingiu patamares similares aos de conflitos no Oriente Médio. Imaginem se o PT fosse o 8 de Março (xiitas e cristãos seguidores de Aoun), o PSDB o 14 de Março (sunitas e seguidores de Geagea) e os drusos de Jumblat o PMDB, navegando em suas alianças? Fico pensando o que ocorreria no Brasil se os partidos fossem, como no Líbano, associados a religiões. Será que haveria um conflito sectário como a Guerra Civil do Líbano nos anos 1980?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

