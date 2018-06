O que significa o bombardeio de Israel a forças iranianas na Síria?

Apenas para ficar claro, o Irã tem aproveitado a Guerra da Síria para estabelecer uma nova frente contra Israel no território sírio. Desta forma, poderia lançar operações contra o território israelense a partir da Síria, sem a necessidade de usar as dezenas de milhares de mísseis do Hezbollah no sul do Líbano. O Hezbollah não tem interesse neste momento em uma guerra contra Israel até porque o Líbano seria destruído, com as casas e famílias do grupo sendo atingidas. Uma guerra a partir da Síria muda esta equação.