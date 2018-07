O que vocês acham de Condoleezza Rice para vice de Romney?

A ex-secretária de Estado Condoleezza Rice lidera pesquisa entre os republicanos para ser a escolhida como vice de Mitt Romney, atualmente líder nas intenções de voto para a Presidência dos Estados Unidos.

Mulher, negra, experiente em política externa e avessa a polêmicas, Condi, como ela é chamada, se encaixaria perfeitamente em uma chapa com Romney. Seria certamente um reforço de peso para o ex-governador tentar atrair o voto feminino, onde ele ainda perde de Obama, e também das minorias.

Claro, Rice sofre resistência da ala mais conservadora dos republicanos por seu perfil relativamente moderado. Neste sentido, ela não ajudaria Romney com os eleitores do Tea Party. Mas estes certamente não votarão em Obama.

Além dela, uma série de nomes vem sendo discutida. Chris Christie, governador de Nova Jersey, tem carisma, mas suas declarações bombásticas podem atrapalhar. Rob Portman, senador por Ohio, e Mitch Daniels, governador de Indiana, são muito parecidos com Romney. Jon Huntsman dificilmente seria o escolhido porque a chapa seria 100% mórmon. Marco Rubio, senador da Flórida, é forte entre os cubanos, mas não no restante da comunidade hispânica. Rick Santorum ainda tem a imagem de rival.

Vale lembrar que, em 2008, ninguém cogitava Sarah Palin ou Joe Biden. A primeira era uma desconhecida governadora do Alaska. O atual vice havia marcado as primárias por um desempenho fraco e pela gafe ao dizer que Obama era “um afro-americano articulado”. Portanto, podem aguardar surpresa. Mas difícil imaginar alguém melhor do que Rice para Romney.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios