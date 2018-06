O que vocês querem leitores extremistas pró-Israel e pró-Palestina?

Sinto muito leitor extremista, mas mesmo se você odiar os israelenses, eles continuarão existindo. Podem cometer mais milhares de atentados terroristas e lançar um milhões de foguetes vagabundos a partir de Gaza. Mas eles estarão lá, em Tel Aviv, em Haifa, em Jerusalém. E se você odiar os palestinos, sinto muito, mas eles continuarão existindo. Podem construir mais milhares de casas em assentamento na Cisjordânia, bombardear Gaza de Copa em Copa do Mundo e prender centenas de membros do Hamas. Mas eles estarão em Ramallah, Nablus e Jerusalém Oriental.

Vocês tem a opção de continuar se odiando para sempre. Haverá seus defensores. Tenham certeza. Com o tempo, claro, os maiores defensores de Israel serão os mais islamofóbicos. E os maiores defensores dos palestinos serão os mais antissemitas.

Para vocês, leitores extremistas, não interessa quem morre. Interessa quem é o algoz. Sua maior diversão é dizer que os israelenses são os maiores assassinos do mundo ou, do outro lado, que os palestinos são os maiores assassinos do mundo. Para você leitor extremista do lado palestino no Brasil, é uma vitória quando Israel bombardeia Gaza e morre uma criança. Você pode dizer e mostrar foto dos israelenses e dizer que eles são assassinos. E para você leitor extremista do lado israelense no Brasil, é uma vitória quando três jovens são mortos porque você pode chamar os palestinos de terroristas.

Suas narrativas são distintas e vocês nunca conseguirão convencer o outro lado.

