O renascimento do Vasco ajuda a explicar a Primavera Árabe?

Franklin Foer, em seu livro “How Soccer Explain the World”, usa Eurico Miranda e o Vasco para explicar o Brasil. A publicação tem sete anos e a história da equipe carioca mudou completamente nos últimos tempos. Depois da queda do cartola, assumiu um herói da torcida, Roberto Dinamite.

Com o histórico de maior goleador da história do clube e eliminando todos os traços da antiga administração, Dinamite não conseguiu levantar o Vasco em um primeiro momento e a equipe caiu para a segunda divisão. Depois deste desastre, o time se reergueu e hoje lidera o Campeonato Brasileiro.

O Vasco, portanto, foi uma ditadura por anos com Eurico Miranda. Assim como outros ditadores ao redor do mundo, ele havia apresentado alguns bons resultados. Na década de 1990, os vascaínos colecionaram títulos nas mais diferentes modalidades esportivas. Seria o lado Pinochet do cartola. Mas ao mesmo tempo ele destruiu o clube, sendo acusado de corrupto.

Foi necessária quase uma revolução para derrubá-lo. E, depois da queda de um ditador, pode vir a democracia, mas também o caos, como aconteceu com o Vasco rebaixado. Isso apesar da existência de um Roberto Dinamite para assumir o comando com todo o seu carisma e ligação com a nação vascaína. Mas, apesar da demora, os esforços levaram ao renascimento do Vasco neste ano, com grandes chances de ser campeão.

Agora, pergunto aos leitores se, guardadas às enormes diferenças, podemos comparar a história do Vasco com a dos países árabes. Primeiro, temos ditadores que realmente dizem amar seus países, mas que usam o Estado como se fosse uma empresa familiar. Era assim com Ben Ali, Mubarak e Kadafi. Foi asssim com Eurico no clube de São Januário.

Quando eles caem em desgraça e são depostos, uma nova administração assume. Notem que, no caso do Vasco, houve uma espécie de Mandela na figura de Roberto. Egito, Tunísia e Líbia não possuem uma figura unificadora. E, mesmo com um líder nato como o ex-artilheiro, os vascaínos enfrentaram dificuldades enormes e foram para a Segundona, que equivale à guerra civil. Apenas depois desta experiência desastrosa voltaram a ser um time grande.

No caso da Tunísia, como escrevi na semana passada, o processo será mais ameno e provavelmente permaneçam na Primeira Divisão. No Egito, existe o risco de surgirem novos Euricos ou de o resultado ser um Palmeiras pós-Mustafa – democrático, confuso e perdido no tempo. Na Líbia, há enorme chance de irmos para a Segunda Divisão. Lembro que o Bangu do Castor de Andrade caiu e nunca mais levantou. Seria este o destino dos líbios? O mesmo se aplicaria ao Iêmen.

A Síria é diferente. Não são todos “vascaínos”. Até o ano passado, a identidade que prevalecia era a árabe. Mas hoje é sectária, como o Líbano. Seria uma nação administrada por botafoguenses (alauítas) com apoio dos torcedores do Fluminense (cristãos) para dominar os flamenguistas (sunitas). Não são mais todos “cariocas” (árabes). Alguns rubro-negros até gostam da situação como está e não querem mudanças (sunitas da elite de Damasco e Aleppo). Porém uma massa mais radical não aceita mais a ditadura do Botafogo. Quando o restante dos flamenguistas ainda calados se levantarem, será difícil para os botafoguenses e seus protegidos tricolores se denfenderem. Infelizmente, o caso sírio, assim como Bahrain (torcida do Español dominando a do Barça), não pode ser explicado pelo Vasco.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios