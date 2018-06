Obama culpará Bush pelo desemprego até quando?

Barack Obama pode até ser reeleito e ter alcançado alguns de seus objetivos como presidente. Mas, na criação de empregos, o líder americano foi um fiasco. Mesmo três anos e meio depois de assumir o cargo, o ocupante da Casa Branca foi incapaz de ao menos colocar a taxa de desemprego em uma tendência de queda.

O índice permanece em alarmante 8,3%, crescendo em julho em relação ao mês anterior. O número de novos postos de trabalho criados está aquém ao crescimento da população economicamente ativa. E o valor poderia ser ainda pior se fosse levado em conta o subemprego e as pessoas que desistiram de procurar uma ocupação.

Alguns dirão que o Congresso e o Federal Reserve, além do presidente, possuem parcela de culpa. Sem dúvida, estão corretos. Mas, em seus primeiros dois anos, Obama controlava a Câmara e o Senado. O FED tem agido muitas vezes em coordenação com ele.

Outros argumentam que o problema é a herança deixada por George W. Bush. Em parte, sim. Mas já passaram 42 meses desde que o atual presidente assumiu. Ele próprio afirmou que solucionaria o emprego em três anos. Ronald Reagan conseguiu. Isto é, não era impossível.

Agora, basta ao time de campanha de Mitt Romney deixar de tropeçar e se focar no que interessa aos americanos – a economia. Esqueçam de política externa e questões sociais. Os eleitores pensarão com o bolso, especialmente nos swing states, como são denominados os Estados sem predomínio democrata ou republicano.

