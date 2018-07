Em discurso histórico, Obama defende Palestina para Israel ser judaico e democrático

Assista ao meu comentário na GLOBO NEWS SOBRE A CRISE NO CHIPRE

Barack Obama acertou o tom de seu discurso para estudantes israelenses nesta tarde em Jerusalém ao defender a paz com os palestinos. Seu raciocínio foi extremamente correto e serviu de alerta para Israel.

Primeiro, Obama afirmou que a paz é necessária. Sem um acordo com os palestinos, Israel não conseguirá se manter como democrático e judaico. É aquele triângulo óbvio. É impossível Israel ter todo o território, incluindo a Cisjordânia, e ter uma democracia ou caráter judaico ao mesmo tempo. A única alternativa é a criação de um Estado palestino.

Em segundo lugar, Obama afirmou que a paz é algo justo. Não dá para aceitar que milhões de palestinos vivam sob uma ocupação estrangeira por gerações. Eles têm o direito de viver em sua própria nação. E ainda elogiou a administração de Mahmoud Abbas na Cisjordânia.

Por último, a paz é possível, desde que os palestinos, segundo Obama, reconheçam Israel como um Estado judaico e os israelenses suspendam a expansão dos assentamentos.

Pode-se discordar de uma coisa ou outra e lembrar que Obama não entrou em pontos importantes como o status final de Jerusalém e a questão dos refugiados. Mas estes seriam temas para negociações. Existe sim, depois de sua visita, uma possibilidade de retomada das negociações.

