Obama se alia a republicanos bélicos contra libertários republicanos e liberais democratas

O governador de Nova Jersey, o republicano Chris Christie, cotado para ser o candidato republicano à Presidência, pode ser carismático e falar o que passar pela sua cabeça. Mas chamar a defesa das liberdades individuais de esoterismo é lamentável. Bem respondeu o senador Rand Paul, também republicano e na disputa presidencial pelo partido, mas da ala libertária, não belicista, como Christie, ao afirmar – “Christie worries about the dangers of freedom. I worry about the danger of losing that freedom. Spying without warrants is unconstitutional”

Também foi lamentávei o governador dizer que os libertários deveriam ir a Nova Jersey ver os efeitos do terrorismo. Primeiro, em Nova Jersey há muitos libertários. Em segundo lugar, centenas de milhares de americanos de todas as partes do país foram lutar no Iraque e no Afeganistão. Terceiro, os libertários republicanos e os liberais democratas nunca defenderam o terrorismo. Querem apenas o fim do programa Prism, que fere a Constituição americana, assim como os ataques com Drones, que já mataram um cidadão americano de 16 anos, sem direito a julgamento, sem falar em milhares de estrangeiros em zonas que não são de guerra, como Yemen e o Paquistão.

Hoje, na área de segurança, os EUA não se dividem entre democratas e republicanos. Na verdade, de um lado estão os democratas obamistas aliados dis republicanos bushistas (ala bélica), defensores da espionagem dos cidadãos do país e do mundo e dos ataques com Drones, contra os republicanos libertários e os democratas liberais do outro. Se você defende o conservadorismo bélico, apoie Obama e os republicanos de Christie. Se prefere a liberdade e a Constituição dos EUA, vá com os republicanos libertários de Paul ou dos liberais democratas.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires