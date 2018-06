Onde os cristãos estão bem no Oriente Médio?

Os cristãos da cidade de Mosul foram expulsos pelo grupo ultra-extremista ISIS no Iraque. Há séculos eles viviam bem nesta cidade com seus vizinhos sunitas, xiitas e curdos. Nos tempos de Saddam Hussein, eram protegidos pelo ditador iraquiano, que tinha como número dois de seu regime um cristão, Tariq Aziz. A piora na situação dos cristãos no Iraque começou a ocorrer depois da invasão americana em 2003, que enfraqueceu os cristãos e resultou na morte de milhares de deles. Centenas de milhares de cristãos tiveram de ir buscar refúgio na Síria, onde Bashar al Assad também os defende.

Na Síria, historicamente, os cristãos viveram bem ao lado de seus vizinhos alauítas, sunitas e drusos (e, no passado, de judeus). Assad sempre os protegeu e muitos membros do alto escalão do regime, especialmente na ala militar, são cristãos. O apoio do Ocidente, de países do Golfo Pérsico e da Turquia a grupos rebeldes da oposição, porém, enfraqueceu os cristãos sírios em cidades como Aleppo. No interior, são crucificados pelo ISIS. A maior parte dos cristãos busca abrigo em Damasco e outras cidades controlados pelo regime na costa Mediterrânea, onde ficam protegidos.

Hoje, no Oriente Médio, os cristãos sofrem também no Egito, onde o regime do general Sissi nada faz para os proteger, enquanto acusa os opositores ligados à Irmandade de os perseguir. Israel trata bem os cidadãos cristãos árabe-israelenses, apesar de alguns deles reclamarem de ser tratados como cidadãos de segunda classe – embora realmente muitos cristãos (e também muçulmanos) árabes de Israel ocupem postos importantes na sociedade israelense.

Em Gaza, o Hamas e outros grupos radicais restringem os direitos dos cristãos. Na parte controlada pela Autoridade Palestina na Cisjordânia os cristãos vivem bem, ocupando altos cargos no governo, como a prefeitura de Ramallah e Belém (ambas mulhares e cristãs) e compondo a elite palestina. Mas, assim como os demais palestinos, os cristãos sofrem com a ocupação israelense – suas terras confiscadas por Israel em cidades como Beit Jala e Belém e com a impossibilidade de muitos jovens poderem ir a Jerusalém rezar e de ter de cruzar postos de controles para ir a universidades.

O Líbano é o lugar onde os cristãos estão mais seguros. Mas vivem em uma nação instável e eles se dividem politicamente entre os aliados dos xiitas e os aliados dos sunitas. Ainda assim, os cristãos possuem, por lei, o cargo de presidente (vago há dois meses porque os próprios cristãos não chegam a um acordo), metade do Parlamento, metade do gabinete ministerial e o posto de chefe das Forças Armadas.

