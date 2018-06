Os brasileiros copiam os americanos?

Nós brasileiros copiamos americanos, como muitos gostam de afirmar? Eu avalio que não. Sem dúvida, houve a questão da Black Friday e algumas poucas escolas de São Paulo realizando o Halloween. Mas isso não é suficiente para dizer que haja cópia. Vou analisar quatro pontos para dizer que não seguimos os americanos – esportes, culinária, música e educação – e notem, talvez até devêssemos seguir em alguns destes casos

Esportes

Nos esportes coletivos, os americanos praticam historicamente baseball, futebol americano e basquete. No Brasil, o futebol (soccer) e, em uma escala bem menor, vôlei e basquete. No automobilismo, os americanos veem Nascar. Os brasileiros, Fórmula 1. Os americanos praticam esportes nas escolas e universidades. Os brasileiros, nos clubes. Os americanos usam o sistema de Playoff (mata-mata). Nós brasileiros utilizávamos, mas mudamos para os pontos corridos

Culinária

Difícil generalizar. Muitos americanos comem fast-food. Por outro lado, os americanos também estão na vanguarda do veganismo e vegetarianismo. No Brasil, também se come fast-food e há vegans e vegetarianos. Mas, na prática, a comida do dia a dia é arroz, feijão, uma carne e salada. Comemos hambúrguer, mas também esfiha, sushi e macarrão. Os americanos, idem. O café da manhã deles costuma ter panqueca e cereal. No Brasil, a preferência é por pão com manteiga

Música

Músicos americanos sempre inspiraram os brasileiros e vários deles são ídolos no Brasil. Mas poucos países do mundo – talvez apenas os EUA – possuam tantos ídolos nacionais e tanta variedade musical como o Brasil. Sem falar que os americanos também apreciam e se inspiram na música brasileira

Educação

Os americanos, desde a High School, possuem matérias optativas. Depois, mais quatro anos de college. As escolas de Direito e Medicina são cursadas após a graduação em uma outra carreira, e não na graduação normal. A não ser durante o verão, eles raramente trabalham no ano letivo e costumam morar no campus. Os brasileiros, a não ser por algumas poucas escolas, não possuem eletivas. Direito e medicina são graduação normal. Quase sempre fazem estágio ou trabalham durante o curso e ificilmente moram no campus

Concordam? Deixo aberto para debate

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

