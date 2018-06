Os brasileiros ficaram mais politizados do que os argentinos?

Quando eu era mais novo e mesmo depois quando eu vivi na Argentina, em 2000, já como correspondente da Folha em Buenos Aires, diziam que os argentinos eram politizados e nós, brasileiros, apáticos. Hoje virou o inverso. Nós brasileiros somos politizados e os argentinos, apáticos. Independentemente da posição, hoje os brasileiros debatem política, falam de política, brigam e leem sobre política.

Alguns dos blogs mais populares do Brasil são de política. São mais lidos do que os de futebol. Impressionante. Já os argentinos desistiram. Espero que os brasileiros não desistam também. Embora discorde de muitos amigos, ache que alguns tenham adotado posturas extremas, isso é bem melhor do que a apatia. Apesar de tudo, os brasileiros avançaram nesta questão.