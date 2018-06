Os EUA devem se aliar a Assad para combater o ISIS?

O regime de Bashar al Assad, com o apoio da Rússia, se ofereceu para colaborar com os EUA e outros países nas ações para combater o ISIS (Estado Islâmico) dentro do território sírio. Uma série de analistas também avalia como sendo impossível derrotar o grupo ultra extremista no Iraque e na Síria sem haver uma coordenação com as forças de Assad.

Neste momento, a estratégia dos EUA para enfrentar o ISIS no Iraque possui três pilares.

. Bombardear alvos do grupo

. Armar os Pesh Merga, como são conhecidos os guerreiros curdos que servem como Exército da região autônoma do Curdistão

. pressionar Bagdá para formar um governo mais inclusivo no qual o Exército possa trabalhar em conjunto com líderes tribais sunitas nas áreas controladas pelo ISIS.

Para a Síria, os EUA ainda estão começando a formular uma estratégia para bater de frente com o ISIS que inclui, por enquanto

. Bombardeios contra bases do ISIS

. Trabalho em conjunto dos curdos sírios, hoje relativamente autônomos e controlando território, com os curdos iraquianos

Mas, obviamente, será complicado derrotar o ISIS sem a ajuda de Assad. Há argumentos contra e a favor de uma aliança com Assad contra o ISIS

Contra

. Regime de Damasco é acusado pela ONU de cometer crimes contra a humanidade (parte dos 191 mil mortos da Guerra Civil da Síria é vítima das forças de Assad)

. Assad é aliado do Irã e do Hezbollah, inimigos dos EUA

. Ditadores em outros países se sentiriam mais livres para cometer massacres

A Favor

. O regime de Damasco já luta contra o grupo ultra extremista e seria uma das duas únicas opções para combater o ISIS no território iraquiano – a outra seria a Frente Nusrah, ligada à Al Qaeda

. O Irã já coordena com os EUA ações no Iraque e poderia agir da mesma forma na Síria

. Assad protege minorias religiosas, como os cristãos, drusos e alauítas

. EUA já são aliados de outros regimes acusados de crimes contra a humanidade, como o do Egito

. Assad cumpriu a promessa de entregar para os EUA destruírem todos os armamentos químicos e assinar o Tratado de Banimento de Armas químicas (o regime, porém, teria usado armamentos de origem química, mas não incluídos no acordo)

O principal argumento a favor é que os EUA não possuem muita alternativa a não ser trabalhar com Assad e certamente o farão, ainda que clandestinamente.

