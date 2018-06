Os EUA são aliados ou inimigos dos países de maioria islâmica? Resposta? Aliados

Não existe uma guerra entre os Estados Unidos e o Ocidente contra o Mundo Islâmico. Na verdade, o governo americano é aliado de absolutamente todos os países de maioria muçulmana do mundo, menos da Síria, atualmente em guerra civil, e do Irã, que iniciou negociações envolvendo a sua questão nuclear.

Todos os demais mantêm parcerias com os EUA em uma série de setores, incluindo o Líbano, onde o Hezbollah, e seus parceiros cristãos ligados a Michel Aoun, controlam o governo.

Além disso, não existe uma unidade “islâmica”. Os países muçulmanos são extremamente diferentes entre si. Alguns são árabes, outros não. Alguns tem maioria xiita, outros sunitas. Alguns foram colonizados, outros não. Alguns travaram guerras entre si, outros não. Alguns democráticos, outros ditaduras. Alguns são religiosos, outros seculares.

Portanto, apenas para ficar claro, não existe um choque entre o Ocidente e o Mundo Islâmico.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

