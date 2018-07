Os palestinos protestam de forma pacífica bem antes de tunisianos e egípcios

Eu e muitas outras pessoas afirmamos que os palestinos, em vez de usar a violência, deveriam optar pelos movimentos de resistência pacífica. Mas, ao assistir no ano passado o documentário Budrus, da genial cineasta brasileira Julia Bacha (formada na Universidade Columbia), descobri que estas ações no estilo praça Tahrir existem na Cisjordânia há anos, bem antes de tunisianos e egípcios iniciarem os protestos contra os seus ditadores.

Os palestinos de Budrus e de outras pequenas vilas se levantaram contra o traçado do muro erguido por Israel na Cisjordânia. As linhas usadas pelos israelenses separavam escolas de alunos, fazendas de seus donos, pais de filhos. Desesperados por estarem longe de suas oliveiras, muitas vezes destruídas pelos tanques de Israel, estes palestinos não apelaram para a estratégia do terrorismo do Hamas e mesmo do Fatah através das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa.

A alternativa deles foi se aliar a pacifistas israelenses e protestar de forma pacifica, sem agredir ninguém, nem os soldados. Meninas se colocavam na frente de tanques ou se postavam ao lado de suas oliveiras. No fim, obtiveram sucesso e a Suprema Corte de Israel ordenou a alteração da rota.

Nós jornalistas não prestamos atenção porque sempre nos focamos nas autoridades. Um erro. E Mahmoud Abbas e Salam Fayyad não queriam nada longe do controle deles, como aconteceu em Budrus.

Quem quiser, pode assistir o documentário nos próximos três diasem São Paulo

Hoje (terça, 25/10) – Centro de Cultura Judaica às 20h

Amanhã (quarta, 26/10) – Instituto Cervantes às 14h e PUC ás 20h

Quinta – Pala Athenas às 9h

