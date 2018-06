Os seis cenários para as primárias no Alabama e Mississippi

no twitter @gugachacra

Veja os cenários possíveis para as primárias de hoje no Mississippi e Alabama

Cenário 1 – Romney vence nos dois Estados – o ex-governador teria um argumento ótimo para pressionar o seus adversários a desistirem de suas candidaturas. Afinal, terá ganho em um território deles, conservador. Sua nomeação como candidato republicano estará praticamente consolidada

Cenário 2 – Romney vence um, Gingrich vence outro – também será positivo para Romney. Por um lado, terá o argumento de ter vencido em um Estado conservador. Ao mesmo tempo, Gingrich não desistirá da disputa e seguirá dividindo votos com Santorum, que sairia enfraquecido

Cenário 3 – Romney vence um, Santorum vence outro – será o fim da campanha de Gingrich. Romney ficará relativamente fortalecido por ter vencido no sul, mas não terá um argumento para convencer Santorum de desistir

Cenário 4 – Gingrich vence os dois – será o terceiro renascimento do ex-presidente da Câmara, que lhe dará mais sobrevida. O principal afetado seria Rick Santorum, que perderia o argumento de ser o candidato dos conservadores

Cenário 5 – Gingrich vence um, Santorum vence outro – Romney sofreria por continuar sem uma vitória importante em Estados conservadores. Santorum também não seria tão favorecido porque Gingrich poderia decidir seguir na disputa, dividindo os votos da ala mais radical do partido

Cenário 6 – Santorum vence nos dois Estados – Será o fim da campanha de Gingrich. Santorum finalmente terá uma disputa homem a homem contra Romney, sem dividir o eleitorado conservador. O ex-governador também verá seu sonho de acabar com as primárias antes de junho praticamente descartado

Obs. Não inclui Ron Paul nos cenários porque pesquisas indicam ser quase impossível uma vitória dele

Obs2. Também ocorrem primárias no Havaí e Ilhas Samoa. Romney deve vencer nas duas

