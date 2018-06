Os terroristas da Al Qaeda que lutam na Síria podem atacar o Ocidente no futuro?

OS COMENTÁRIOS VOLTARAM PARA O WORDPRESS. MAS O BLOG ENFRENTA ALGUNS PROBLEMAS TÉCNICOS QUE DEVEM SER SOLUCIONADOS EM BREVE. PEÇO DESCULPAS

Os EUA mantêm dezenas de prisioneiros em Guantánamo, incluindo alguns considerados inocentes, devido a um limbo jurídico. Mas outros prisioneiros das guerras americanas no Iraque e no Afeganistão, que são realmente terroristas, radicais e perigosos, estão fora das cadeias. No caso iraquiano, devido a estranhas fugas. Nocaso afegão, o presidente Hamid Karzai decidiu libertá-los, apesar de supostamente ser aliado dos EUA.

Os ex-prisioneiros do Iraque estão hoje lutando ao lado da Al Qaeda ou do grupo ISIS (que rompeu com a Al Qaeda por ser ainda mais radical) contra as forças do governo de Nouri al Maliki do Iraque, o regime de Bashar al Assad na Síria e algumas facões rebeldes sírias independentes. Mas, em breve, os alvos podem se tornar os EUA, Israel e outras nações do Ocidente. Na semana passada, um terrorista suicida britânico cometeu um atentado contra as forças de Assad em Aleppo. Os alvos de figuras como Abdul Waheed Majid podem ser, no futuro, inocentes em Londres, Manchester e Liverpool.

Como ele, há centenas de europeus e alguns americanos integrando facções rebeldes como a Frente Nusrah e o ISIS. Lembra muito o cenário dos mujahedin no Afeganistão. Antes, lutavam contra os soviéticos. Depois, fizeram o 11 de Setembro.

