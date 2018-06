Para cada 3 libaneses, há um refugiado sírio ou palestino vivendo no Líbano

Andar de carro pelo Vale do Beqaa nos dias de hoje se transformou em uma experiência bem além das tradicionais visitas à vinícolas de Ksara e Kfraya, dos almoços na beira do rio Bardauni em Zahle, de passeios pelas ruínas romanas de Baalbek ou das visitas para conhecer as vilas de antepassados.

Ao longa de suas estradas na terra mais fértil de todo o Oriente Médio, podemos ver dezenas de campos de refugiados sírios. Crianças de até 8, 10 anos vivem com suas mães em tendas cercadas por lixões. Um cenário triste para uma região famosa pelas suas vilas multi-religiosas, plantações e montanhas nevadas. Nestes campos, quase não vi homens. Eles estão na Síria trabalhando, cuidando de suas coisas ou mesmo lutando na Guerra Civil. Alguns, circulam pelo Líbano em busca de ganhar dinheiro.

Devido à permanência indefinida por décadas de refugiados palestinos, o Líbano não permitiu o estabelecimento de acampamentos da ONU, temendo que os sírios também permaneçam definitivamente no país.

Em Beirute, está a classe média síria. Muitos sírios começam a abrir negócios ou disputar empregos com os libaneses. No Corniche, o tradicional calçadão à beira do mar na capital libanesa, parecia haver mais sírios do que libaneses. Bastava observar as placas dos carros estacionados. O cenário era totalmente distinto do de outras vezes que estive aqui, incluindo junho.

No Líbano, vivem 4 milhões de habitantes libaneses, 500 mil refugiados palestinos e 1 milhão de refugiados sírios. Não acredito que exista no mundo uma nação possuindo proporcionalmente um número maior de refugiados.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios