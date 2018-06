Pergunte ao Ministro Patriota

Veja o meu comentário sobre a CRISE NA COREIA DO NORTE no Jornal das Dez e sobre a GREVE DE FOME EM GUANTANAMO no Globo News Em Pauta

A organização de defesa dos direitos humanos Conectas lançou uma interessante campanha para tirar dúvidas com o ministro Antonio Patriota. Veja o texto abaixo

Conectas

“O que você perguntaria ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Aguiar Patriota, na reunião de prestação de contas no Senado, nesta quinta-feira?

Conectas entregará as perguntas aos membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado para que elas sejam feitas ao ministro em plenário.

As perguntas podem ser feitas até quarta, dia 3, na forma de comentários ao post da Conectas no Facebook ou no Twitter, com #QueroSaber. Participe e espalhe essa mensagem. A Política Externa brasileira só será mais aberta e participativa se todos se sentirem responsáveis por ela.

Só serão consideradas as perguntas que efetivamente tiverem relação com o tema.”

