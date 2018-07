Playoff, como nos EUA, é melhor do que pontos corridos

Como precisarei cobrir o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia em Nova Jersey, falarei de futebol hoje.

No domingo, o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecipação ao derrotar o Palmeiras (meu time) diante de algumas milhares de pessoas no interior paulista. O sistema de pontos corridos fizeram justiça à melhor campanha do tricolor carioca. Mas quem se lembrará no futuro desta partida? Não teria sido mais marcante um jogo no Engenhão contra o Atlético-MG, Grêmio ou São Paulo?

O Brasil, até uma década atrás, adotava o sistema mata-mata, ou playoff. O Fluminense conquistou seu primeiro brasileiro em uma final contra o Vasco para mais de cem mil pessoas no Maracanã.

Alguns jornalistas, porém, argumentaram que os campeonatos europeus, bem mais rentáveis, adotavam o sistema de pontos corridos e os brasileiros deveriam seguir na mesma linha. Segundo eles, não seria justo o oitavo colocado eliminar o primeiro em quartas de final, embora poucos levem em conta que o renascimento do Santos com Robinho e Diego ocorreu justamente ao derrotarem o São Paulo, líder do campeonato, no mata-mata em 2002.

Na minha avaliação, o ideal é o sistema de playoffs, que possui enorme sucesso nos EUA. E os campeonatos americanos, sejam eles de basquete, baseball ou futebol americano, são bem maiores do que os europeus de futebol. O Super Bowl e a World Series são fenômenos de marketing e de audiência. Na Europa, apenas a Champions League, que é mata-mata, chega perto.

O Brasil deveria repensar se o modelo europeu é mesmo o melhor. E não digo para copiarmos os americanos. Apenas devemos retornar às nossas origens que são de mata-mata, similares aos playoffs dos EUA. Coloque em uma semifinal o campeão do Primeiro Turno, o do Segundo e os dois times com melhor campanha.

