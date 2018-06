Política antiterrorismo dos EUA não será alterada

A política antiterrorismo dos Estados Unidos não deve ser alterada interna e externamente depois do atentado em Boston, embora deva haver uma maior vigilância de suspeitos de ligação com o terrorismo dentro do território americano.

Os ataques com Drones no Yemen, Paquistão e Somália serão mantidos, independentemente de haver ou não ligação do atentado em Boston com o terrorismo internacional da Al Qaeda – não há nenhuma comprovação ou evidência de que tenha havido e as investigações estão longe de ser encerradas.

Internamente, o FBI e outras agências de contraterrorismo prestarão mais atenção a possíveis suspeitos de terrorismo. A Rússia havia alertado sobre os riscos de Tamerlan Tsarnaev, um dos suspeitos pelo atentado, ser perigoso. Mas depois de um interrogatório, foi liberado. O mesmo ocorreu com outros envolvidos em tentativas de atentado nos EUA. O objetivo das autoridades americanas será evitar novas falhas.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires