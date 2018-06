Por que a criminalidade não para de despencar em NY?

Muitos apostavam que a chegada de um prefeito democrata ao poder em Nova York, como Bill de Blasio, iria provocar um aumento na criminalidade na cidade, depois de anos seguidos de queda com as políticas de “tolerância zero” de Giuliani, no poder por oito anos até 2001, e o “pare e reviste” de Bloomberg, no poder por 12 anos até o ano passado.

Erraram. A criminalidade continuou a cair na cidade. Neste ano, nos primeiros 11 meses, o número de homicídios ficou em 290 e dificilmente atingirá o patamar de 335 do ano passado – que também foi uma redução recorde. Como um todo, a criminalidade está 14% menor em Nova York em relação ao ano passado, quando Bloomberg estava no poder. Com a vantagem de negros e hispânicos não serem alvo mais das revistas quase diárias no Brooklyn, Bronx e Queens.

O comissário de polícia de Nova York é Bill Bratton, o mesmo de parte da administração de Giuliani. A política atual não é mais de tolerância zero, visto que o cenário nos dias de hoje não pode ser comparado aos anos 1990, quando ainda havia mais violência em Nova York.

