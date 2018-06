Por que a Rússia apoia Assad? Sete motivos abaixo

Escrevi no passado, mas volto a escrever hoje sobre os motivos de a Rússia proteger Assad

1. O regime de Damasco há décadas é um aliado leal de Moscou e a Síria sempre foi a maior zona de influência russa no Oriente Médio

2. A Síria é um cliente para a indústria de armamentos russa

3. A única base militar da Rússia no Mediterrâneo se localiza em Tartus, uma cidade majoritariamente alauíta e bastião sólido de Assad

4. A Rússia é cristã ortodoxa e os cristãos ortodoxos sírios são protegidos por Assad. O patriarca cristão ortodoxo da Síria, que é bem próximo do de Moscou, abertamente apoia Assad

5. Sírios costumam estudar na Rússia e muitos se casam com russos e russas, os levando posteriormente para morar na Síria

6. Rússia teme o radicalismo islâmico sunita pois grupos radicais operam na Tchetchênia, assim como Assad teme o radicalismo islâmico sunita na Síria (Assad é laico, tendo nascido em uma família muçulmana alauíta, e tem apoio de sunitas não religiosos, de cristãos e de druzos)

7. Inclusive, há muitos tchetchenos no ISIS e na Al Qaeda. A Rússia viu com muito ceticismo a Primavera Árabe e avalia que líderes fortes, como Assad, Kadafi e Mubarak eram melhores para a estabilidade regional

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

