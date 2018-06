Por que as pessoas acham que a Guerra do Iraque acabou?

O Iraque ainda está em Guerra Civil. Apenas ontem, 80 pessoas morreram em atentados cometidos pela Al Qaeda. Já pensaram se fosse em outro lugar do mundo, mesmo na Síria? Seria manchete de todos os jornais e redes de TV. Analistas estariam comentando sem parar.

Mas, por incrível que pareça, surgiu uma narrativa sobre um suposto fim da Guerra do Iraque. Obviamente, existe uma confusão entre a retiradas das tropas americanas o encerramento de um conflito mais mortífero do que a Guerra da Síria ao longo de seus dez anos.

A guerra não acabou em momento algum. Sem dúvida, depois do auge da violência em 2006 e 2007, houve uma redução no conflito nos anos posteriores devido ao surge de George W. Bush e, acima de tudo, ao pagamento de mesadas a lideranças sunitas. Em 2011, a situação estava bem melhor. A retirada das tropas americanas, o fim da mesada e o início da Guerra da Síria, porém, fizeram o cenário se deteriorar mais uma vez nos últimos dois anos.

As forças iraquianas não conseguem manter o mesmo controle que as dos EUA, com mais de 100 mil homens. Os líderes sunitas, sem as mesadas, se voltam contra um governo controlado pelo xiita, embora secular, Nouri Al Maliki. Para completar, a Guerra da Síria abriu espaço para a Al Qaeda e grupos rebeldes sunitas que atuam livremente pelos dois lados da fronteira.

Sei que os olhos do Oriente Médio se voltam para a matança na Síria, ao novo regime militar no Egito e aos ataques de Drones dos EUA no Yemen. Mas, em nenhum lugar, a Al Qaeda está tão forte quanto no Iraque.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires