Por que Bernie Sanders é o Ron Paul dos democratas?

Bernie Sanders é o Ron Paul dos democratas.

. Ambos têm mais de 70 anos

. São ideologicamente puristas (para lados diferentes)

. São carismáticos com estilo de guru

. Foram independentes no passado

. Possuem gigantesco apoio dos jovens com menos de 30 anos

. Recebem doações individuais – não de corporações e de bilionários

. Apesar de suas propostas serem alvos de críticas, desfrutam de simpatia da opinião pública, inclusive entre os opositores – muitos democratas sempre simpatizaram com a figura de Paul, assim como muitos republicanos simpatizam com Sanders.

Ron Paul, deputado pelo Texas, conseguiu basicamente uma revolução ao tornar o pensamento libertário mainsstream. Pode não ter vencido primárias duas vezes, mas seu desempenho foi excelente tanto em 2008 quanto em 2012. Hoje tenho amigos libertários no Brasil que são fãs de Ron Paul.

Sanders, por suas vez, adota um discurso que ele diz ser socialista, mas, na prática, é social-democrata nos moldes europeus. Sua principal herança será a introdução do debate sobre sistema de saúde público universal nos EUA, como já existe no Canadá e muitos países europeus, e da universidade pública gratuita (nos EUA, as universidades públicas, como UCLA e Berkeley, cobram anuidade, embora a um valor bem menor do que as privadas, como Stanford).

Obs. Rand Paul não conseguiu repetir o sucesso do pai. Por que? Porque Rand Paul não é Ron Paul. Não possui o purismo libertário do pai e tampouco o carisma.

