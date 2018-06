Por que é errado dizer que o Brasil ganharia de 2 a 1 se o pênalti não fosse marcado?

É errado falar que o Brasil teria ganho de 2 a 1 a partida mesmo se não fosse marcado o pênalti. A lógica, equivocada, é subtrair o gol do pênalti e manter o placar dos outros gols da partida. Pode até ser que ganhasse por este placar e com de Oscar, mas a história com 100% de certeza seria distinta. Nunca saberemos se a Croácia faria o segundo gol antes, se o Brasil faria naturalmente o seu segundo, se os dois fariam mais gols ou se a partida terminaria 1 a 1.

O certo é que, naquele momento, o Brasil jogava mal e a Croácia, bem. Apenas isso. E jogar bem e jogar mal não quer dizer que o time faria um gol. Somente aumenta a probabilidade. Mas, muitas vezes, como no Brasil versus Argentina em 1990, o time jogando mal faz um gol e vence o jogo (Caniggia depois passe do Maradona). Além disso, a Croácia precisou sair para o jogo, abrindo espaço para contra-ataques. O psicológico dos dois times mudou.

O pênalti, na minha opinião e de grande parte da imprensa internacional e brasileira, não existiu. O árbitro falhou. Fiquei feliz coma vitória. Mas tenho consciência de que o Brasil não necessariamente ganharia a partida sem este pênalti.

Resumindo, dizer que o pênalti não existiu e o resultado poderia ser outro significa dizer apenas que o pênalti não existiu e o resultado poderia ser outro. Afirmar que o pênalti não existiu não significa torcer contra o Brasil.

Não sei como faz para publicar comentários. Portanto pediria que comentem no meu Facebook (Guga Chacra) e no Twitter (@gugachacra) , aberto para seguidores

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios