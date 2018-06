Por que em NY não há ponto de táxi e máquina de cartão crédito que vá até a mesa?

É comum muitas inovações americanas, especialmente tecnológicas, serem levadas ao Brasil e outras partes do mundo. Mas, por outro lado, fico surpreso como algumas inovações, que no Brasil sequer podem ser chamadas de novidade, ainda não tenham chegado aos Estados Unidos.

1. Máquina de cartão de crédito na mesa

A primeira dela é a máquina de cartão de crédito que vai até a mesa. Existe até no Irã. Mas, nos EUA, o cartão de crédito ou de débito ainda precisa ir ao caixa, retornando posteriormente à mesa para o cliente assinar.

2. Saber quem ligou com celular desligado

A segunda delas é a de saber quem nos ligou mesmo quando o celular está desligado. E, derivada desta, sabermos quando a pessoa para a qual ligamos já ligou o celular, caso este estivesse desligado anteriormente. Nos EUA, não existe. Se o seu celular está sem sinal ou desligado, você não saberá quem te ligou.

3. Lugar marcado no cinema

A terceira é o lugar marcado nos cinemas. Com raras exceções, isso não existe em Nova York, embora seja cada vez mais comum em São Paulo. Aqui (em Nova York, não necessariamente em outras partes dos EUA), é preciso chegar cedo ao cinema para não sentar de cara para a tela.

4. Proteção de vidro na plataforma do metrô

A quarta são as portas de vidro na plataforma do metrô para evitar que a pessoa por acidente ou por crime acabe caindo nos trilhos. Começaram a ser instaladas em São Paulo, mas não existem em Nova York.

5. Pontos de Táxi

A quinta são os pontos de táxi. Em São Paulo, conhecemos por nome os taxistas da esquina de casa ou de trabalho. E eles também podem descansar entre um passageiro outro, desenvolver amizade com outros motoristas do ponto e moradores da região, além de ter uma clientela. Em Nova York, os taxistas precisam rodar 12 horas seguidas, sem ter um ponto para parar.

6. Urna eletrônica

Esta chega a ser impressionante, pois alguns dos países mais atrasados do mundo. Mas, devido a uma série de legislações e obstáculos burocráticos, ainda não foram instaladas em todos os EUA, mesmo depois dos problemas nas eleições presidenciais de 2000

Há muitas outras. Quem se lembrar, coloque aqui. Mas, claro, lembrando que existem muitas inovações nos EUA que poderiam ser replicadas no Brasil e não são.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia.

