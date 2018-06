Por que Erdogan tem atacado nações europeias?

Os ataques e ofensas do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, à Holanda, à Alemanha e a outras nações europeias têm motivações eleitorais. Seu objetivo é se fortalecer com uma parcela da sociedade turca que tem um sentimento anti-europeu para assim ser vitorioso em um referendo no mês que vem.

O objetivo de Erdogan com o referendo é concentrar os poderes executivos nas mãos do presidente (ele), reduzindo o papel do premiê. Na prática, mesmo sem este referendo, Erdogan já é um líder autocrata que persegue opositores e censura a imprensa. O primeiro – ministro é apenas um fantoche. Erdogan virou o Putin da Turquia.

Para completar, uma tentativa de golpe frustrada e os atentados terroristas serviram para Erdogan intensificar seu discurso populista- nacionalista de salvador da pátria. E Erdogan tem enorme poder de barganha com os europeus porque ele controla o fluxo de refugiados sírios que usam a Turquia para chegar à Europa.

Obs. Note que não entrei no mérito das ações dos países europeus. Mas nada justifica a reação de Erdogan

Obs2. Estou de férias em Londres e escrevi este texto pelo celular. Peço perdão por possíveis erros e tb pela pouca profundidade