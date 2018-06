Por que há medo dos favoritos republicanos e democratas nos EUA?

Democratas, republicanos e americanos em geral devem ficar em pânico com o atual cenário eleitoral para os Estados Unidos. Os dois partidos possuem nas duas primeiras colocações nas primárias candidatos problemáticos.

No Partido Republicano, os líderes são Donald Trump e o senador Ted Cruz. Nenhum dos dois representa o establishment do partido. Ambos não contam com o apoio de governadores ou senadores do partido, algo inédito.

A esperança dos republicanos tradicionais é um dos candidatos mais moderados, como Jeb Bush (ex-governador da Florida), Jonh Kasich (governador de Ohio), Chris Christie (governador de Nova Jersey) ou Marco Rubio (senador pela Florida) conseguir decolar.

No Partido Democrata, Hillary Clinton pula de escândalo para escândalo envolvendo seus e-mails e o temor de sua candidatura implodir cresceu. Seu rival é Bernie Sanders, é um socialista convicto que oficialmente foi eleito como independente, não democrata, por estar à esquerda do partido. Joe Biden, que seria a alternativa madura, não quis ser candidato – e se arrependeu.

Certamente, e já escrevi isso antes, tanto republicanos como democratas terão candidatos piores do que em 2012. Dá saudades da maturidade de Barack Obama e de Mitt Romney. Desta vez, até poderia haver bons nomes, como Kasich contra Biden. Mas isso não irá acontecer.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires