Por que há uma coalizão contra o ISIS, mas não contra o Boko Haram na África?

Dois grupos ultra extremistas armados e terroristas que adotam uma visão distorcida do islamismo controlam territórios ao redor do mundo – um deles na África e outro no Oriente Médio. Mas, como vocês devem ter notado, não há nenhuma coalizão para derrotar o Boko Haram na Nigéria, e há, por outro lado, uma gigantesca coalizão do Ocidente e do Mundo Árabe para enfrentar o ISIS (também conhecido como Grupo Estado Islâmico) no Iraque e na Síria. Por que existe esta diferença?

O Boko Haram se localiza em uma área rica em petróleo, assim como o ISIS

. O Boko Haram persegue minorias religiosas, como os cristãos, assim como o ISIS

. O Boko Haram mata também muçulmanos, assim como o ISIS

. O Boko Haram sequestra e escraviza meninas, assim como o ISIS.

Existe, porém, algumas diferenças

. O ISIS atrai ocidentais para lutar a seu lado em uma escala bem maior do que o Boko Haram. Isso eleva o temor de alguns destes membros do ISIS no futuro realizarem atentados terroristas no Ocidente

. Os EUA e outros países ocidentais têm um sentimento de culpa em relação ao Iraque, visto que ocuparam o país por oito anos. No caso da Nigéria, não dá para culpá-los pelo atual cenário

. O ISIS sequestrou e decapitou americanos e europeus (vá lá, o Boko Haram faria o mesmo se conseguisse)

. O ISIS também se posiciona dentro de um conflito sectário maior de enorme repercussão geopolítica. Mais nações são afetadas, incluindo algumas com forte poder militar, como a Arábia Saudita, Irã e mesmo Israel.

Claro, isso não justifica, mas explica a diferença. Isolacionistas defenderão que o Ocidente não se envolva em nenhum dos conflitos. Intervencionistas dirão que uma coalizão deveria se focar tanto no ISIS como no Boko Haram. Realistas dirão, como no parágrafo acima, que apenas contra o ISIS faz sentido. Outros, por sua vez, dirão que o problema do Ébola no Oeste da África, especialmente na Libéria, oferece um risco bem maior para a humanidade.

Qual seria a sua opção?

1) Isolacionista

2) Intervencionista

3) Realista

4) Foco no Ébola

5) Mistura de algumas destas opções?

