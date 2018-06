Por que Hillary derrotou Trump no debate?

Hillary Clinton venceu o debate ontem. Mas, no início, Donald Trump começou melhor. O republicano soube dominar o debate sobre livre comércio. Concorde-se ou não, ele soube defender uma política protecionista (surreal ver um republicano criticar o livre mercado) e falou diretamente para eleitorado blur collar de Michigan, Ohio, Iowa e Pensilvânia, que podem definir a eleição no colégio eleitoral. A democrata estava perdida.

Esta vantagem de Trump durou cerca de 15, 20 minutos. Não é pouco, pois parte do eleitorado assiste apenas ao começo do debate. Mas, em seguida, o republicano começou a se perder. Não soube responder porque não mostra a sua declaração de imposto de renda. Hillary basicamente cravou nele a imagem de que provavelmente ele não paga imposto. E ela soube se virar bem na questão dos e-mails.

O cenário, ao longo do debate, apenas foi se deteriorando para Trump. Na parte de tensão racial, o republicano não soube explicar porque disse por tantos anos que Obama não tinha nascido nos EUA. Não soube tampouco explicar porque foi processado por não aceitar alugar imóveis para negros no passado. Hillary cravou nele a imagem de racista. E Trump ainda bateu de frente com o mediador.

Quando o debate migrou para política externa, Hillary teve o seu melhor momento. Pode-se concordar ou não com as posições dela, mas a democrata domina o assunto. Soube mostrar nuances e argumentou muito bem. Trump, por sua vez, foi imaturo e mentiu mais uma vez ao dizer que não apoiou a Guerra do Iraque – apoiou, e isso nem seria um problema, pois Hillary, assim como muitos políticos democratas e republicanos.

No fim, há um consenso, incluindo de defensores de Trump, de que Hillary saiu vencedora do debate. Em pesquisa da CNN, foi 62% a 27%.

Isso não significa em hipótese alguma que Hillary já ganhou a eleição. Longe disso. A disputa está acirrada, embora Hillary seja favorita. Talvez, ganhe alguns pontos nas pesquisas no curto prazo. Mas a narrativa muda rapidamente e daqui a pouco teremos outro debate. Romney derrotou Obama no primeiro debate em 2012, assim como Mondale derrotou Reagan em 1984. No fim, Obama e Reagan foram eleitos.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires