Por que muitos cristãos ainda apoiam o regime de Assad, apesar dos massacres?

A secretária de Estado Hillary Clinton afirmou ontem que uma das preocupações dos EUA é garantir a segurança de cristãos, alauítas e druzos em uma transição na Síria. Ela sabe que estas minorias, por serem associadas ao regime de Bashar al Assad, correm risco de sofrer revides caso facções mais radicias sunitas da oposição assumam o poder.

Neste vídeo (clique aqui) para a Globo News, explico os motivos de os cristãos apoiarem Assad

