Por que mulheres não cometem ataques como os de Newtown?

Sempre quando um atirador decide matar pessoas aleatoriamente, como Adam Lanza na sexta-feira em Newtown, Connecticut, fico me perguntando porque sempre são homens, e nunca mulheres, que cometem estas ações. Da mesma forma que não existem ditadoras. Já escrevi sobre isso no passado.

Claro, existem assassinas e ladras mulheres. Mas não vemos nenhuma delas pegar armas e sair disparando contra pessoas inocentes como o rapaz do filme do Batman e o jovem de Newtown. Também existem péssimas governantes mulheres, mas nenhuma delas é ditadora.

Obviamente, o número de homens que cometem ataques como os de sexta-feira são estatisticamente irrelevantes. O impressionante mesmo é ser de zero no caso das mulheres.

